CDU pocht auf zügigen Ausbau

Ludwigshafen.Die Bertelsmann-Studie zu den bundesweiten Kliniken bedeutet für die CDU eine klare Aufforderung, den Ausbau und die Modernisierung der Ludwigshafener Schwerpunktkrankenhäuser mit aller Kraft voranzutreiben. „Wir werden bei den Projekten am Klinikum und Marienkrankenhaus unmissverständlich gegenüber den Kostenträgern und der Landesregierung für eine ausreichende, der Bedeutung entsprechenden Finanzierung eintreten“, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Uebel.

Die rasante Entwicklung der Medizin mit neuen Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie sowie eine immer älter werdende Gesellschaft machen einen stetigen Ausbauprozess nötig. Hierbei gehe es um neue Gebäude, neue Geräte und neue Fachleute.

Ferner spiele die zunehmende, auch digitale Verzahnung der ambulanten und stationären Versorgung eine wesentliche Rolle. „Eine gute medizinische Versorgung stellt ein wesentlicher Faktor von Wohn- und Lebensqualität dar“, betont die CDU. Nach der Bertelsmann-Studie sind viele kleine Krankenhäuser in Deutschland nicht nötig. Die Gesamtzahl der Kliniken könne von 1400 auf 600 gesenkt werden. Diese These hält die CDU zwar für diskussionswürdig, gleichwohl soll in Ludwigshafen der Ausbau der Krankenhäuser angegangen werden. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019