CDU: Soforthilfen zu langsam

Ludwigshafen.Die CDU kritisiert, dass die Soforthilfe für kleine und mittlere Unternehmen zu langsam komme. Gerade erst würden die Eingangsbestätigungen der Anträge durch die Landesregierung verschickt. „Damit ist noch kein Geld auf den Konten der Betriebe angekommen“, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Uebel. „Täglich erreichen uns Klagen von Unternehmern in Ludwigshafen, die ihre Existenz bedroht sehen“, so Landtagsabgeordnete Marion Schneid. Das komplizierte Antragsverfahren soll vereinfacht werden. Dringend sollte die städtische Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) die Betriebe in der Antragsstellung unterstützen. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020