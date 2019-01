CDU weist Kritik zurück

Ludwigshafen.Die Kritik von FWG und LKR an Baudezernent Klaus Dillinger (CDU) wegen der Sanierungspläne zur Hochstraße Süd weist die CDU zurück. Die Idee eines Galeriebauwerks sei von externen Ingenieurbüros entwickelt worden – mit dem Ziel einer schnellstmöglichen Umsetzung ohne verkehrliche Einschränkungen. Das Dezernat unter Dillinger leiste nach wie vor hervorragende Arbeit in dem sehr komplexen Prozess, sagte Fraktionsvorsitzender Peter Uebel. Es sei zu begrüßen, dass die Bauverwaltung nochmals die Abfolge der Bauphasen überprüfe. Nach Ansicht der CDU soll der Beginn der Arbeiten zur neuen Stadtstraße losgelöst von der Sanierung der Hochstraße Süd gesehen werden. „Priorität hat immer, dass eine ausreichende Leistungsfähigkeit der Verkehrswege erhalten bleibt. Keiner will den Verkehrsinfarkt“, so Uebel. Mehrere Fraktionen, unter anderem der Koalitionspartner SPD, hatten die CDU wegen der Aussage kritisiert, wonach zeitgleiche Bauarbeiten an beiden Hochstraßen möglich sein sollten.

Grüne: Union hat nichts gelernt

Nach Ansicht der Grünen hat die CDU nichts dazu gelernt. Die Reihenfolge Hochstraße Nord vor Hochstraße Süd sei eine logische Konsequenz der Realität. Angesichts des CDU-geführten Baudezernats sei ein von der Union geforderter Masterplan Innenstadt 2030 ein seltsamer Vorgang, denn dort liege die Planungshoheit. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019