Chancen zur Belebung

Ludwigshafen.„Studenten und Kultur – eine Chance für die Belebung der Innenstadt“ lautet das Thema einer Veranstaltung am Dienstag, 16. Oktober, um 19 Uhr in der Aula der Hochschule (Ernst-Boehe-Straße). Dabei diskutieren Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Hochschulpräsident Peter Mudra, Lukom-Geschäftsführer Michael Cordier, René Zechlin, Direktor des Hack-Museums, Fabian Burstein, Leiter des Kulturbüros, und Georg Kuthan, Inhaber des gleichnamigen Immobilienunternehmens. Die Moderation hat Steffen Gierescher. Bei der Debatte geht es auch um die Fragen, welchen Bedarf an Wohnungen in der Innenstadt die Hochschule hat und welchen Beitrag die Kultur zur Belebung leisten kann. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018