Ludwigshafen.Wegen eines Chlorgasaustritts ist das Willersinn-Freibad am Donnerstagnachmittag evakuiert worden. Ein Mitarbeiter des Freibades wurde verletzt und in eine Klinik gebracht. Die 60 Badegäste blieben nach Angaben der Feuerwehr unversehrt. Die Rettungskräfte waren gegen 16.40 Uhr alarmiert worden. Laut Behördenangaben trat eine geringe Menge Chlorgas im Technikraum des Bades aus. Feuerwehrleute stellten dort eine Undichtigkeit fest. 60 Menschen auf dem Gelände des Freibades wurden durch das Betriebspersonal in Sicherheit gebracht. Vorsorglich untersuchten Notärzte die Badegäste, sie konnten keine Verletzungen feststellen.

Die Umgebung wurde großräumig mit Messfahrzeugen kontrolliert. Erhöhte Konzentrationen seien nicht nachgewiesen worden, so die Feuerwehr. Für die Bevölkerung im nahen Umfeld habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen ausgerückt.

Chlorgas ist giftig und kann zu Reizungen und schweren Atembeschwerden führen. Mitarbeiter einer Fachfirma prüften am Donnerstagabend, ob ein Badebetrieb am Freitag möglich ist. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020