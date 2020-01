Chor gibt Benefizkonzert

Ludwigshafen.Das Vocalensemble Alpha & Omega aus Limburgerhof unter der Leitung von Ansgar Schreiner singt am Samstag, 18. Januar, um 16.30 Uhr in der Kapelle des St. Annastifts (Karolina-Burger-Straße 51) zugunsten der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie im Annastiftskrankenhaus. Unter dem Motto „Vom Wunder des weihnachtlichen Himmelsterns zum Wunder des winterlichen Sternenhimmels“ erwartet die Besucher eine musikalische Reise von gregorianischen Chorälen über Kirchenlieder bis zu Werken großer Komponisten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. In der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie werden jährlich 2400 Kinder und Jugendliche und ihre Familien betreut. Dank Unterstützern konnten unter anderem ein Therapiegarten eingerichtet, der Spielplatz gestaltet und Hunde für die tiergestützte Therapie ausgebildet werden. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.01.2020