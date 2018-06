„Chor hat Kirche gerockt“

Anzeige

Ludwigshafen.Mit exotischen afrikanischen Klängen beginnt der Chor Enchore das neu-geistliche Konzertprogramm in der Friedenskirche zu seinem zehnjährigen Bestehen. „Die afrikanischen Lieder sind quasi ein Re-Import“, sagt Chorleiterin Elisabeth Anna Fraundorfer: „Deutsche Missionare brachten den Afrikanern vierstimmige Bachchoräle bei. Bachs Harmonielehre ließ sich adaptieren, so dass der Song Muhona mehr ist als nur eine Interpretation: Die Einheimischen haben die vierstimmige Lehre in ihre Musik integriert. Sie haben etwas ganz Neues daraus gemacht.“

Fraundorfer versteht es, Gospels, Popsongs und traditionelle Kirchenlieder wie die Wechselgesänge „Ubi caritas“ und „Schau auf die Welt“ mit viel Gefühl und einfühlsam zu interpretieren. Sie führt das Ensemble Enchore aus 13 Sängern selbst bei schwierigen A-capella-Songs hin zu Dynamik und reiner Intonation. Zusammen mit dem gemischten Chor des MGV Liederkranz füllen sie am Abend die Friedenskirche.

Positive Stimmung

Der Gastchor Joyful Voices aus Mannheim, der mit Preisen ausgezeichnet ist und über die Grenzen der Pfalz für seine guten Sänger und seine optimistische, fröhliche Expressivität bekannt ist, vermittelt positive Stimmung bis in die letzte Kirchenbankreihe. Manche Zuschauer tanzen und klatschen mit.