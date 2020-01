Chorosis zum Vorsitzenden gewählt

Ludwigshafen.Im Beirat für Migration und Integration gab es einen Führungswechsel: Der neue Vorsitzende heißt Joannis Chorosis (Bild, CDU). Das Gremium setzt sich aus 22 gewählten und elf berufenen Mitgliedern zusammen. Die Wahlen finden alle fünf Jahre statt. Der ehemalige Vorsitzende Cem Cantekin (SPD), der im Jahre 2015 zum Vorsitzenden gewählt worden war, hatte bereits auf der vorhergehenden Sitzung verkündet, dass er nicht mehr antreten werde – aus zeitlichen Gründen.

Bevor man zur Wahl überging, wurden die Beiratsmitglieder von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) verpflichtet, dies erfolgte mit Handschlag. Von den 33 Beiratsmitgliedern waren 29 anwesend. Die CDU schlug als Kandidaten den bisher stellvertretenden Vorsitzenden Joannis Chorosis vor, die SPD Osman Gürsoy. Gürsoy bekam 13 Stimmen, Chorosis 15, es gab eine Enthaltung. Somit rückt Chorosis zum Vorsitzenden auf. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Musa Koc (Türkische Liste) und Ibrahim Yetkin (Die Grünen im Rat) vorgeschlagen, die Wahl fiel mit 17 zu zwölf Stimmen auf Yetkin.

Drei Delegierte

„Ich wünsche dem künftigen Migrationsbeirat, dass sich die Fraktionen aktiv beteiligen, dass es generell mehr Anträge, Anfragen und Diskussionen gibt. Der Beirat sollte parteiübergreifend arbeiten und in Dialog miteinander treten“, sagte Cantekin. Chorosis dankte dem ehemaligen Vorsitzenden für die gute Zusammenarbeit.

Auch die AGARP-Delegierten (Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz), die die Interessen des Beirats auf Landesebene in Mainz vertreten, wurden gewählt. Die Wahl der drei ordentlichen Delegierten fiel auf Joannis Chorosis, Ibrahim Yetkin und Jörg Matzat (FDP). Als Ersatzdelegierte gewählt wurden Thorsten Ralle (CDU), Emin Özüak (Die Grünen im Rat) und Georgeta Nita (CDU). Den Abschluss machte die Entsendung von jeweils zwei beratenden Mitgliedern in städtische Gremien, etwa den Beirat für Menschen mit Behinderungen. kge

