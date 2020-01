Chorprojekt der Bezirkskantorei

Ludwigshafen.Der Konzertchor BKLU der Protestantischen Bezirkskantorei Ludwigshafen erarbeitet in einem Chorprojekt die Passionskantate „Die Kreuzigung“ (The Crucifixion) des englischen Komponisten John Stainer. Wer an dem Projekt mitwirken möchte, ist zu den Chorproben dienstags um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Apostelkirche eingeladen. Die Proben haben bereits begonnen, neue Sängerinnen und Sänger können aber am Dienstag, 14. Januar, noch einsteigen. Der Chor freut sich über jede neue Stimme, insbesondere über Soprane. Die Aufführung findet am Sonntag, 5. April, 17 Uhr, in der Friedenskirche in Ludwigshafen-Nord statt. Infos bei Bezirkskantor Tobias Martin, Telefon 0621/66 85 61 27. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.01.2020