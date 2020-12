Christmetten finden statt

Ludwigshafen.Während in Mannheim alle Gottesdienste an Weihnachten abgesagt wurden, sieht es in Ludwigshafen anders aus. Nach Angaben des katholischen Dekanats werden einige Gottesdienste vorverlegt, wenige fallen ganz aus. „Die Pfarreien haben mehrfach ihr Angebot umplanen müssen, da die anfangs geltende Ausgangssperre ab 21 Uhr erst heute auf 24 Uhr verschoben wurde. Damit können auch die Christmetten, die erst um 21 oder 22 Uhr beginnen, stattfinden“, sagte eine Sprecherin am Freitag. Die Familienkrippenfeier im kleinen Stadion des SV Südwest findet laut Dekanat an Heiligabend um 16 Uhr wie geplant statt. Hierzu haben sich schon 120 Menschen angemeldet.

„Es ist wichtig, dass gerade an Weihnachten Gottesdienste stattfinden, damit Menschen, die keinen Besuch empfangen können, am Heiligen Abend nicht alleine sind“, sagt Dekan Alban Meißner. Im „höchstmöglichen Maße“ werde bei allen Präsenz-Gottesdiensten auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln geachtet.

Auf Online-Angebote hingewiesen

Wegen der hohen Infektionszahlen verzichten hingegen die protestantischen Kirchengemeinden Oggersheim, Rheingönheim und Gartenstadt an Weihnachten ganz auf Gottesdienste. Andere evangelische Gottesdienste werden vorverlegt. Dekanin Barbara Kohlstruck verweist auch auf Angebote, um Weihnachten zu Hause zu feiern, darunter Online-Krippenspiele und -Gottesdienste. ott

