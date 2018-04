Christoph Bätz bleibt Juso-Chef

Anzeige

Ludwigshafen.Der 24-jährige Christoph Bätz (Bild) bleibt Vorsitzender der Jusos. Eine Vollversammlung bestätigte den App-Entwickler aus Oggersheim im Amt. Als Stellvertreter wurden Selina Akdeniz (17) und Marius Rosenthal (21) ebenfalls wiedergewählt. Beisitzer sind Vanessa Philips, Anna Vogel, Alexandra Stanek, Fabian Dein, Marvin Stiewing und Andreas Stanek. Die Ludwigshafener Jusos haben 178 Mitglieder. Nach Bätz‘ Angaben gab es Dutzende von Neueintritten in den vergangenen Monaten. Schwerpunkte des Vorstands ist die Vorbereitung eines Programms für Kommunalwahl 2019. Zudem will er die Digitalisierung der Organisation vorantreiben und Veranstaltungen „anstoßen“, die Mitbestimmung von Jugendlichen in der Ludwigshafener Politik ermöglichen. ott (Bild: SPD)