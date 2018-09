Christoph Heller tritt wieder an

Ludwigshafen.Der langjährige Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller (Bild), soll bei der Kommunalwahl 2019 wieder antreten. In einer gemeinsamen Vorstandssitzung sprachen sich die CDU-Ortsverbände Mitte/Süd für eine erneute Nominierung des 54-jährigen, selbstständigen Malermeisters aus. „Heller ist der richtige Mann für die Südliche Innenstadt, das hat er in den letzten Jahren bewiesen“ , so die Vorsitzenden Gaby Deuschel-Deigentasch (Mitte) und Karl-Heinz Hecker (Süd). Die Nominierung ist Anfang Oktober vorgesehen. ott (Bild: CDU)

