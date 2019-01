Ciccarello führt Liste an

Ludwigshafen.Fraktionschef Liborio Ciccarello (Bild) führt die Kandidatenliste der Linken zur Stadtratswahl am 26. Mai an. Der 57-jährige Sozialwissenschaftler wurde bei einer Versammlung mit 19 von 26 abgegebenen Stimmen gewählt. Seine Stellvertreterin Sabine Gerassimatos, die sich auch im Ortsbeirat Südliche Innenstadt stark engagiert, landete hingegen auf Platz fünf. Auf Rang zwei der Liste wurde Petra Malik nominiert – mit 16 von 24 abgegebenen Stimmen. Die in Mannheim geborene Tierärztin war lange bei den Linken in Bochum aktiv und wohnt seit vier Jahren in Ludwigshafen.

Wadle-Rohe auf Rang drei

Der parteilose Bernhard Wadle-Rohe von der Künstlerinitiative Buero für angewandten Realismus belegt den dritten Platz. Der 66-Jährige ist lokalpolitisch kein Unbekannter. Er hatte bereits zweimal als Unabhängiger für die Oberbürgermeisterwahlen 2001 und 2009 kandidiert und war bei der Kommunalwahl 1994 mit der „Pfälzer Liste – Liste Pfalz“ angetreten. Er will nun dafür sorgen, dass die „Politik in Ludwigshafen bunter“ wird. Auf Rang vier wurde die kurdischstämmige Fatma Yavuz gewählt. Auf dem sechsten Platz rangiert Hans-Joachim Spieß, den die Partei 2016 als Landtagskandidaten aufgestellt hatte.

Die Linken erzielten bei der Stadtratswahl vor fünf Jahren 4,4 Prozent der Stimmen und haben zwei Sitze im 60-köpfigen Stadtrat. Sie fordern mehr soziale Gerechtigkeit, eine Sozialquote beim Wohnungsbau sowie einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. ott (Bild: Rittelmann)

