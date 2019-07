Cordier-Tour führt zum Rheinufer

Ludwigshafen.Der Lukom-Geschäftsführer Michael Cordier lädt am Samstag, 17. August, 11 Uhr, zu einer Stadtführung über das Thema Architektur und Wohnen am Rheinufer Süd ein. Architekt Andreas Reisch erläutert die Projekte. Zum Abschluss besucht die Gruppe kurz das „depotLU“ im ehemaligen Straßenbahndepot. Darüber informiert die Initiatorin Birgit Stärk. Die Führung startet an der „Festlandseite“ der Schneckenudelbrücke. Wegen begrenzter Teilnehmerzahlen und großer Nachfrage zu dieser ursprünglich als Motztour bezeichneten Veranstaltung ist eine frühzeitige Anmeldung dringend ratsam. Dies ist bei der Tourist Information unter der Telefonnummer 0621/51 20 36 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com möglich. ott

