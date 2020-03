Corona: 128 Notbetten stehen in Eberthalle bereit

Die Stadt hat sich auf eine weitere steigende Zahl an Covid-19-Erkrankten vorbereitet. Sie richtete ein Behelfskrankenhaus in der Eberthalle ein und stellte dafür 128 Betten bereit, teilte die Verwaltung am Samstag mit. An 56 Betten können Patienten mit medizinischem Sauerstoff versorgt werden. Vorrangig gedacht ist das Notquartier aber für leichte Fälle, die bei Kapazitätsengpässen aus dem

...