Corona-Fälle in Altenheim

Ludwigshafen.Im Dr.-Hans-Bardens-Haus, einem von zwei Altenheimen des Ludwigshafener Klinikums, ist das Coronavirus ausgebrochen. Wie Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther am Dienstag bestätigte, sind vier Bewohner und drei Mitarbeiter der Einrichtung in der Gartenstadt positiv getestet worden. „Drei der vier infizierten Bewohner sind symptomfrei, einer ist zur Behandlung ins Klinikum gebracht worden“, so Günther. Die infizierten Bewohner seien alle um die 90 Jahre alt. „Deshalb sind wir natürlich alarmiert.“

Nach dem ersten positiven Befund bei einer Mitarbeiterin am Sonntag sei ein Wohnbereich mit 17 Seniorinnen und Senioren vollständig getestet und unter Quarantäne gestellt worden. Auch neun Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne. Mittlerweile sei die Testung aller 173 Bewohner und rund 100 Mitarbeiter des Dr.-Hans-Bardens-Hauses angeordnet worden. Mit den Ergebnissen ist am Mittwoch zu rechnen. Unterdessen ist das Haus für Besucher und für Neuaufnahmen geschlossen worden. Wegen der ausfallenden Mitarbeiter musste der Betrieb umorganisiert werden. „Aber wir können das auffangen“, so Günther.

Stadt kündigt neue Regeln an

In ganz Ludwigshafen ist die Gesamtzahl der Corona-Fälle bis Dienstagnachmittag auf 808 gestiegen – das sind 23 mehr als am Vortag. Die Zahl der akuten Infektionen liegt nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises mittlerweile bei 182. Der Inzidenzwert – die gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – stieg auf 40. Wegen der aktuellen Entwicklung hat die Stadt für Mittwoch die Bekanntgabe neuer Regeln angekündigt. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020