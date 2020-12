Corona-Pandemie: Sieben weitere Todesfälle in Ludwigshafen

Ludwigsahfen.Die Corona-Fallzahlen in Ludwigshafen steigen rasant an. Am Freitagnachmittag meldete das Gesundheitsministerium einen Inzidenzwert von 374,6. Damit führt die Chemiestadt die Liste der Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz mit deutlichem Abstand an. Auf Platz zwei folgt Speyer mit einer Inzidenz von 321.

Seit Donnerstag wurden für Ludwigshafen zudem sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Damit sind dort nun insgesamt 23 infizierte gestorben. Die Gesamtzahl der Fälle stieg um 162 auf 3175. Am Vormittag hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck in einer Video-Konferenz gesagt, dass sich die Lage an den Krankenhäusern und am Klinikum Ludwigshafen zuspitze. Beatmungsgeräte würden erst wieder frei, wenn Patienten versterben. Auch aus diesem Grund erlässt die Verwaltung eine nächstliche Ausgangssperre, die um 0 Uhr in der Nacht zum Samstag wirksam wird.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020