Corona-Zahl steigt auf 86

Ludwigshafen.Nach dem kräftigen Anstieg am Wochenende hat sich die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen am Dienstag nur leicht erhöht. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises waren 86 Menschen erkrankt – vier mehr als am Montag. Im Rhein-Pfalz-Kreis stieg die Zahl um acht auf 113. In Frankenthal sind bislang 23 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden, in Speyer sind es 23.

Für Bürgeranfragen hat die Verwaltung von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr ein Infotelefon unter 0621/504-6000 geschaltet. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hat ein Bürgertelefon unter 0621/5909-5800 eingerichtet: Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr. ott

