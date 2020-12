Coronavirus: Auch Ludwigshafen plant Ausgangsbeschränkungen

Ludwigshafen.Auch in Ludwigshafen wird es wohl ab dem Wochenende nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben. Damit orientiert sich die dortige Stadtspitze an der Nachbarstadt Mannheim. "Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist in regelmäßigem Austausch mit dem Mannheimer Oberbürgermeister", teilte eine Sprecherin auf Anfrage dieser Redaktion mit. Dieser habe Steinruck vorab über die geplante Maßnahme informiert. Auch Ludwigshafen werde einen entsprechenden Vorschlag für eine Allgemeinverfügung zur Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr zur Genehmigung nach Mainz schicken. Dies soll noch am heutigen Donnerstag erfolgen.

In Ludwigshafen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag wieder über die 300er-Marke und liegt aktuell bei 304,3. Das bedeutet den Spitzenplatz in ganz Rheinland-Pfalz.

