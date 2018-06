Country, Swing und Rock ’n’ Roll

Anzeige

Ludwigshafen.Auf dem Ludwigsplatz vor dem Europahotel ging es gestern zur Mittagszeit schick zur Sache. Weiße Zelte waren aufgebaut worden, dazwischen standen in Weiß gehüllte Tische und Stühle. Schon von weitem war Musik der 1950er Jahre zu hören. Die Sweethearts, ein Gitarren- und Gesangstrio aus Neuss, spielten mit Swing, Country und natürlich Rock ’n’ Roll. „Aber natürlich kein harter Rock ’n’ Roll“, kündigte Gitarrist Klaus Saubermann den Titel „Good Luck Charm“ von Elvis Presley an.

Für die aufwändige Ausstattung des Zuschauerbereichs beim musikalischen Mittag, für Speisen, Getränke und Service war das Europa-Hotel zuständig. „Mir gefällt es, wenn in Ludwigshafen was los ist. Wir fahren sonst immer nach Mannheim oder Weinheim“, sagte Renate Deuschel aus Mundenheim, die einen Platz an einem Stehtisch in Bühnennähe ergattert hatte. Die weiß gewandeten Sitzplätze waren ruckzuck besetzt.

Das kostenlose Konzert war gut besucht, um die 300 Gäste lauschten auf dem Ludwigsplatz. „Ich bin spontan hergekommen, da ich von Weitem dachte, hier sei eine Hochzeit. Diese Musik erinnert mich an die Tanzschule. Außerdem bringt man damit auch Männer zum Tanzen“, meinte Deuschel. Ihre Stehtischnachbarin Ursula Kempf sagte: „Ich bin selbst Sängerin und bei Festen aufgetreten. Die Musik erinnert mich an meinen verstorbenen Mann. Wir hatten eine Jukebox, tanzten Rock ’n’ Roll, und bei Connie Francis habe ich gerne mitgesungen. Noch heute steht die 1959er Corvette meines Mannes in der Garage.“