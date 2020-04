„Crossing Corona“: 23 Minuten voller Hoffnung

Ludwigshafen.Das Profil eines Mannes erscheint. Schwarz-Weiß. „So, es kann losgehen. Alles vorbereitet“, sagt er. Kurze Pause. „Wo bleiben die nur?“ Trommeln mit den Fingern auf dem Tisch. „Naja, erste Stunde. Tatjana wird wieder mal im Stau stecken und Tim…Tim hat bestimmt den Bus verpasst.“ Die Perspektive wechselt. Johannes Giel, evangelischer Pfarrer im Schuldienst am Ludwigshafener Theodor-Heuss-Gymnasium, ist jetzt an seinem Pult in einem leeren Klassenzimmer zu sehen. Er steht auf, geht ans Fenster. „Wo sind die nur? Wo seid ihr?“, fragt er und blickt auf den Schulhof. Dann werden seine Worte tiefgründig.

„Wir warten auf den Neustart“

Die Szene ist der Beginn des Kurzfilms „Crossing Corona“ auf der Internetplattform Youtube. Seit einigen Tagen ist er dort zu sehen. Der Beitrag soll Mut machen und Hoffnung stiften in dieser schweren Zeit, wie Pfarrer Giel im Gespräch mit dieser Redaktion sagt. Produziert wurde er von der aberle-media GmbH aus Kaiserslautern in den Räumen des Heuss-Gymnasiums. „Der Chef ist ein ehemaliger Schüler von mir. Gleichzeitig ist er im Landes- und Bundeselternrat. Er ist auf mich zugegangen und berichtete mir von dem Bedürfnis nach einem Schulgottesdienst im Livestream“, sagt der 52-Jährige. Anstatt einer Liveübertragung wurde ein Film daraus.

Fast 23 Minuten lang setzt sich Giel darin spirituell mit dem Coronavirus und dessen Auswirkung auf die Menschen auseinander. „Diesmal“, sagt er, „ist alles anders. Anders als erträumt, erhofft, erwünscht. Ja, Leben entspricht nicht unseren Erwartungen, verläuft nicht nach Stundenplan.“ Im Shutdown gebe es keine Lehrer und keine Schüler mehr. „Da sind wir uns alle Lehrer, werden alle Schüler.“ Alles sei surreal, wie im falschen Film. „Und wir warten – auf den Reset, den Neustart“, so Giel.

„Crossing Corona. Corona ist ein Kreuz“, sagt der Pfarrer, während er nachdenklich durch das leere Klassenzimmer schlendert. „Karfreitag für die Seele. Durchkreuzt mein Leben – aber nicht meine Hoffnungen.“ Denn wo Solidarität herrsche, wo getröstet und beigestanden werde, da gebe es Liebe, die tapfer macht und mutig. „Corona ist wie mein Spiegel. Ich erkenne mich darin, wie ich dem Leben begegne. Ich will kein Mensch sein, der sich in seinen Hoffnungen und Ängsten vergräbt“, sagt der Geistliche und fordert zum Ende des Films auf: „Komm, werde mit mir zum Deserteur der Hoffnung, begehe unter der Flagge der Liebe Fahnenflucht vor Corona. Wir werden uns bald wie gerupfte, gackernde Hühner in die Arme fallen und auf den Straßen ausgelassen feiern.“

Es ist ein eindringlicher Appell von Johannes Giel, die Hoffnung nicht zu verlieren. „In der Krise zeigen wir, wer wir sind“, sagt er im Gespräch. Das Projekt diene vor allem dazu, seine Schüler in dieser Phase zu stützen und spirituell zu begleiten. „Wir müssen Spiritualität als Ressource begreifen“, betont er.

Den Film habe er seiner Nichte gewidmet, die sich im Alter von 16 Jahren das Leben genommen habe, berichtet er. Bei den Dreharbeiten sei deshalb viel hochgekommen. „Die Situation in der verlassenen Schule hat mich ergriffen. Es war eine andere Leere als am Wochenende oder in den Ferien. Das ist mir sehr nahe gegangen.“ Das ganze sei für ihn eine neue Erfahrung gewesen und er habe etwas Zeit gebraucht, sich so zu zeigen. Mit dem Ergebnis ist er aber zufrieden. „Ich habe sehr viele bewegende Rückmeldungen erhalten. Auch von aktuellen und ehemaligen Schülern“, sagt er. Der Film spreche ein Bedürfnis an. „Viele können sich darin wiederfinden.“

