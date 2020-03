Dachgeschoss ausgebrannt

Ludwigshafen.Aus ungeklärter Ursache ist das Dachgeschoss eines Reihenendhauses in Ruchheim in Brand geraten. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, konnten sich alle Bewohner unverletzt ins Freie retten. Gegen 16.13 Uhr waren die Rettungskräfte zum Brand im Clodwigweg alarmiert worden. Mit Hilfe einer Drehleiter konnten sie ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindern. Das Reihenendhaus ist derzeit in den Obergeschossen nicht mehr nutzbar. Die Familie kam vorübergehend bei Verwandten unter. Die Schaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Die Kripo übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Die Feuerwehr war mit 28 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz und wurde mit zwei Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.03.2020