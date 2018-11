Dank an ehrenamtliche Seniorenhelfer mit einem Mittagessen

Ludwigshafen.Sie leiten Gymnastikgruppen, bieten Lesungen und Kochkurse an, singen im Seniorenchor oder sind bei den Freizeitangeboten in Ramsen behilflich: Den ehrenamtlichen Helfern der Seniorenförderung dankte Sozialdezernentin Beate Steeg (vorne, im roten Blazer) in der Oggersheimer Gaststätte „Zur alten Turnhalle“. Bei einem gemeinsamen Mittagsessen wurden Tafelspitz mit Kartoffeln samt Vor- und Nachspeise gereicht. „Seit vielen Jahren verbringen diese Frauen und Männer einen Teil ihrer Freizeit, um älteren Menschen in Ludwigshafen etwas Gutes zu tun“, würdigte die Beigeordnete den Einsatz der rund 100 Helfer in Seniorenzentren wie Café Alternativ, Café Klick und Vitalzentrum oder in den Seniorentreffs. „Ohne diese Unterstützung sind viele Angebote der Verwaltung nicht denkbar .“ ott (Bild: Keiper)

