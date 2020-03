Dank an „MM“-Zusteller

Ludwigshafen.In diesen schwierigen Corona-Zeiten ist nichts selbstverständlich – auch nicht die stets pünktliche Zustellung der Zeitung in Ruchheim, sagt Ingeborg Möller. Daher brachte die langjährige „MM“-Abonnentin mit ihrem Mann Hans-Otto ein großes „Danke“-Schild über den Schlitz am Hauseingang an, in den die Zusteller die Zeitung stecken. „Wir lesen den MM sehr gerne – seit unserer Heirat 1974“, berichtet die 72-Jährige, die sich lange im evangelischen Presbyterium engagierte. Zudem war sie kulturell aktiv und gestaltete mehrfach Lesungen mit Hanns-Glückstein-Texten. ( ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.03.2020