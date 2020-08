„Dankeschön“ an die Fahrgäste

Ludwigshafen.Der Abriss der Hochstraße Süd läuft weiter planmäßig, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch beim Medienbriefing. Das drittletzte Teilstück neben dem Parkhaus Dammstraße werde in den nächsten Tagen vollständig verschwinden. Zur Wiedereröffnung des Straßenbahnverkehrs zum Berliner Platz und in die südlichen Stadtteile am 14. September bereiten die Stadt und die

