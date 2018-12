Ludwigshafen.Stefan Dolch ist fest von seinem Vorhaben überzeugt. „Ich glaube daran, dass das Projekt realisierbar ist. Und am Ende wird das beste Konzept das Rennen machen“, betont der Ludwigshafener Maschinenbauingenieur bei einer Informationsveranstaltung im Ärztehaus Lusanum. Dorthin hat der 56-Jährige die Öffentlichkeit eingeladen, um seine Hochhaus-Pläne für den Berliner Platz vorzustellen, mit denen er Investor Günther Tetzner und dessen Metropol-Projekt ausstechen will. Rund 30 Interessierte sind gekommen, von den 60 geladenen Stadträten erscheinen nur zwei.

Dolchs Vision trägt den Titel „Metropol (M)“. Vorgesehen ist ein rundes, turmartiges Gebäude mit einer Höhe von 105 Metern. Der obere Teil soll breiter sein als der untere und an eine Torte erinnern. „Ludwigshafen hatte eine Tortenschachtel. Ich denke, die Stadt hat mehr verdient als ein Stück Pappe“, sagt Dolch, der vor seinem Vorruhestand bei der BASF angestellt war. Aus dieser Zeit stammt auch der Grundentwurf für das Hochhaus. Den Vorschlag reichte er 2014 bei einem Architektenwettbewerb für das Nachfolge-Gebäude des Engelhorn-Hochhauses ein – angenommen wurde er nicht.

Die Entwürfe hat Dolch nun auf die Situation am Berliner Platz angepasst. In den ersten 18 Stockwerken sollen 306 Wohnungen entstehen, im Tortenteil sind Büros und ein Besucherzentrum mit Kino für Veranstaltungen geplant. Auf 100 Metern Höhe soll es eine Dachterrasse mit Hebebühne geben, die ebenfalls für Events genutzt werden kann. Als Aufbau ist ein Dachzelt für den Regen- und Sonnenschutz vorgesehen.

Den Bunker unter dem Berliner Platz will Dolch erhalten. „Es ist nicht möglich, diesen wirtschaftlich abzureißen. Daran scheitert auch das Konzept von Günther Tetzner“, betont er. Dolch will den Bunker als Fundament für das Hochhaus sowie als Tiefgarage nutzen.

Baugenehmigung beantragt

Was sein Vorhaben kosten würde, will der Ingenieur noch nicht verraten. „Das Gebäude setzt Maßstäbe, auch in diesem Bereich“, betont er. Als Grundmaterial kann sich der Planer Massivholz vorstellen, die Fassade soll aus Recyclingmaterial oder Aluminium-Verbundplatten bestehen. „Es handelt es sich um ein Null-Heizenergie-Haus“, erklärt er. Geheizt werden soll mit Wärme, die Menschen und Geräte absondern.

Den Antrag auf Baugenehmigung hat Dolch bei der Stadt gestellt. Gleichzeitig habe er bei Tetzner angefragt, was dieser für das Grundstück haben möchte. Finanzieren will Dolch das Projekt über die gemeinnützige Stiftung Innosinn, die sich in Gründung befinde. „Es soll ein Gemeinschaftsprojekt der Bürger werden“, sagt Dolch.

Andreas Kühner (LKR) der mit Fraktionskollege Andreas Hofmeister zur Präsentation gekommen ist, findet Dolchs Grundkonzept durchaus interessant. „Man merkt schon, dass er fachlich was auf dem Kasten hat“, sagt er. Besonders gefällt dem Stadtrat, dass Dolchs Pläne Wohnungen vorsehen und der Bunker erhalten werden soll. „Das Gebäude an sich finde ich gelungen, auch wenn es in dieser Höhe in Ludwigshafen wohl nicht genehmigungsfähig sein wird.“ Trotz der guten Ansätze verortet Kühner das Vorhaben zwischen „Vision und Spinnerei“. Insbesondere sehe er Fragezeichen bei der Realisierbarkeit. „Es ist schon sehr mutig, so viel Arbeit und Geld in die Planung für ein Grundstück zu investieren, das einem nicht gehört.“

