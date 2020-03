Ludwigshafen.Es ist eine der entscheidenden Zukunftsfragen der Energiewende: Woher kommt der Strom, wenn Sonne und Wind einmal nicht wie benötigt liefern? „Diese Frage wird hier beantwortet“, sagt Thomas Griese (Grüne), rheinland-pfälzischer Umweltstaatssekretär, am Donnerstag bei einem Termin in Ludwigshafen. Er ist in die Chemiestadt gekommen, um das Hybrid-Regelkraftwerk der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) zu besuchen, das erste seiner Art in Deutschland. „Das ist absolut zukunftsweisend und definitiv nachahmenswert“, betont der Mainzer Politiker, der aktuell bei einer Klimaschutztour durchs Land reist und sich über Vorzeigeprojekte informiert.

Schwankungen ausgleichen

Das Hybridkraftwerk in der Industriestraße ist eines davon. Seit 2018 ist die Anlage in Betrieb, die die Leistung eines Batteriespeichers mit 9,6 Megawatt und die einer Gasturbine mit 4,5 Megawatt kombiniert. Aufgabe der Anlage ist es, sogenannte Regelenergie zu erzeugen, um unvorhergesehene Leistungsschwankungen im Stromnetz auszugleichen. Mit solchen Schwankungen ist durch den Umstieg auf erneuerbare Energien vermehrt zu rechnen. „Wir haben als Energieversorger die Wende frühzeitig angenommen“, sagt Thomas Mösl, Technischer Vorstand der TWL. So werde der Abfall aus dem benachbarten Müllheizkraftwerk im Fernwärmekraftwerk „mit sensationell niedrigen CO2-Werten“ in Strom und Fernwärme umgewandelt. Das Hybridkraftwerk sei eine weitere wichtige Weichenstellung für die Zukunft – „ein wichtiger erster Schritt, aber noch nicht das Ende“, sagt er mit Blick auf die Bestrebungen, Strom künftig als Wasserstoff zu speichern.

Schnelle und lange Leistung

Zoltan Meszaros, Bereichsleiter Erzeugung bei den TWL, erklärt, dass das Hybridkraftwerk die optimale Kombination aus schneller und langer Leistung bietet. Dabei sei der Batteriespeicher das dynamische Element und sorge in der ersten Phase für eine millisekundenschnelle Verfügbarkeit der Energie, während die Gasturbine in der zweiten Phase übernehme und die lange Kapazität sichere. In einer dritten Phase lade die Turbine mit der restlichen Energie aus der Nachlaufzeit die Batterie wieder auf. Diese besteht aus 22 440 Zellen, das entspreche umgerechnet rund vier Millionen AA-Haushaltsbatterien.

Seit Inbetriebnahme der Anlage werde deren Leistung nahezu permanent abgerufen und Strom vermarktet, berichtet Meszaros. Ausfälle habe es bislang noch keine gegeben, lediglich kleinere Fehler. Um etwaige Ausfälle aufzufangen, ist die Batterie in neun eigenständige Systeme unterteilt. Für Staatssekretär Griese ist es wichtig, dass weitere Energieversorger mit ähnlichen Kraftwerken nachziehen. „Der Anteil an erneuerbaren Energien liegt im Land inzwischen bei rund 43 Prozent. Je mehr Windkraft und Sonnenenergie, desto drängender wird sich die Frage stellen. Auf Dauer müssen sich alle Versorger mit dem Thema beschäftigen“, sagt er.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020