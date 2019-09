„Das ist ein Superangebot“

Ludwigshafen.Es ist nicht nur ein einladend sonniger und freundlicher, sondern auch in anderer Hinsicht ein „ganz besonderer Tag“, wie Cornelia Reifenberg erklärt: „Erstmals locken die beiden Aktionen Tour der Kultur sowie Ludwigshafen spielt gemeinsam Kinder, Jugendliche und Erwachsene in die Innenstadt“, sagt die Bürgermeisterin bei der offiziellen Eröffnung auf der Bühne der Musikschule am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz – wo zuvor das Streichorchester der Schule einen klangvollen musikalischen Willkommensgruß entboten hat. „Selten zuvor gab es die Gelegenheit, an einem Tag so viele Einrichtungen kennenzulernen und und sich so unterschiedliche Anregungen zu holen“, so die Dezernentin.

Die Vielfalt des Angebots ist beeindruckend: Bei der „Tour der Kultur“ stellen sich auch das Hack- und das Stadtmuseum, die Stadtbibliothek, der Kunstverein, das Kulturzentrum „dasHaus“, das Theater im Pfalzbau und das Bloch-Zentrum vor – etwa mit Führungen, Vorträgen, Mitmachangeboten und Workshops.

Roboter steuern

Bei „Ludwigshafen spielt“ verwandeln derweil unter anderem die Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt und der freien Träger, die Sportvereine, Jugendfeuerwehr und Technisches Hilfswerk die Fußgängerzone Bismarckstraße in eine kunterbunte Spielmeile mit gut 30 Aktionsständen. Dabei gilt die besondere Aufmerksamkeit dem 30-jährigen Bestehen der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. So laden etwa das Kinder- und Jugendbüro der Stadtverwaltung zu einem Stationen-Spiel rund um die Kinderrechte ein.

Gleichsam einen mustergültigen Brückenschlag zwischen beiden Aktionen können die Besucher in der Stadtbibliothek erleben. Dort gibt es neben einem Bücherflohmarkt auch einen sogenannten „Escape Room“ und die Möglichkeit, mittels analog gebastelter Papmaschee-Ausrüstung einen digitalen Roboter bei „Nintendo Labo“ zu steuern, „Virtual Reality Gaming“ auszuprobieren“.

Die Besucher können daneben klassische Brettspiele kennenlernen – wie es Nicole Biedinger und Stephan Gehres mit ihren beiden Töchtern Lena und Mara, acht und vier Jahre alt, gerade tun. Gestartet haben die Vier den Aktionstag an der Musikschule, wo sie einen Kuchen abgegeben haben und wo Lena nach eigenem Bekunden Gitarre lernt.

Nach der Stadtbibliothek will die Familie durch die Spielmeile in der Bismarckstraße laufen, sagt Nicole Biedinger. „Und dann je nachdem, wo man immer hängen bleibt – da ist man ja nicht so ganz selbstbestimmt“, fügt sie lachend mit Blick auf die Kinder hinzu. Die Eltern und ihre beiden Töchter sind bereits im vergangenen Jahr bei „Ludwigshafen spielt“ gewesen. „Das war super vom Angebot her“, bilanziert Nicole Biedinger.

Neben den zahlreichen Spielen, Bastel- und Kreativ-Angeboten erweist sich die zentrale Bühne in der Bismarckstraße als ausgewiesener Besuchermagnet. Dort bereiten sich nach einem Auftritt der Tanzgruppen der Tanzschule Knöller gerade die jungen Voltigierer des Pferdesportvereins auf ihren Auftritt vor.

Eines dürfte feststehen: Langeweile bei den Besuchern kommt an diesem Tag nicht auf.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019