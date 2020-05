„Das ist ein ziemlich großer Fall“

Ludwigshafen.Von Thomas Schrott

Ludwigshafen. Bei den Ermittlungen zum Hackerangriff auf die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) rechnet die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz nicht mit einem schnellen Ergebnis. „Es gibt einige Spuren und Hinweise, die Ermittlungen können sich aber noch Monate lang hinziehen“, sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Brauer am Donnerstag auf Anfrage dieser Redaktion. Die Cyberattacke, bei der Unbekannte mehr als 500 Gigabyte Daten von Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern der TWL entwendeten, stufte er als „ziemlich großen Fall“ ein und fügte hinzu: „Hier waren keine Laien am Werk.“

TWL: Schaden nicht abschätzbar

Deshalb habe die Generalstaatsanwaltschaft den Fall übernommen. Zusammen mit Spezialisten des Landeskriminalamtes würden die Ermittlungsansätze geprüft. Es gebe bislang keine Hinweise, dass weitere Unternehmen von diesen Hackern attackiert worden seien.

Mitte Februar war den Tätern der Zugriff zu den Daten der TWL gelungen, die rund 100 000 Haushalte mit Energie und Trinkwasser versorgen. Erst zwei Monate später, am 20. April, wurde der Cyberangriff entdeckt. Danach schaltete das Unternehmen unter anderem das Landeskriminalamt ein.

Am 30. April stellten die Täter eine Lösegeldforderung in zweistelliger Millionenhöhe an die TWL. Als das Unternehmen dies ablehnte, begannen die Hacker, die betroffenen Kunden per E-Mail anzuschreiben und die erbeuteten Daten im Darknet zu veröffentlichen. Am Mittwoch informierten die TWL ihre Kunden per E-Mail oder per Post über den Diebstahl der sensiblen Daten. Die Versendung der Briefe werde in den nächsten Tagen abgeschlossen, so eine Unternehmenssprecherin.

Wegen des Vorfalls hatten sich seit Mittwochvormittag 300 Kunden telefonisch und 230 per E-Mail bei den TWL gemeldet, so die Auskunft am Donnerstagnachmittag. Der materielle Schaden durch den Hackerangriff sei bislang nicht abschätzbar.

Zu den Daten, die von den Tätern erbeutet und im Darknet veröffentlicht wurden, zählen unter anderem Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, sofern sie bei der TWL hinterlegt ist. Hinzu kommen Angaben zum gewählten Tarif und die Bankverbindung, wenn eine Einzugsermächtigung erteilt worden ist. Deshalb besteht die Gefahr, dass die Täter die Daten für weitere Straftaten wie Identitätsdiebstahl und Phishing (Datenklau). Die TWL rät den Kunden, ihre Passwörter zu ändern, Konten zu überprüfen und bei ungewöhnlichen Transaktionen die Bank zu kontaktieren.

Umzug in die Fußgängerzone

Der Hackerangriff fällt bei den TWL in eine große Umzugsphase. Das Unternehmen bezieht in den nächsten Wochen seine neue Hauptverwaltung in der Bismarckstraße – in der umgebauten früheren Kaufhof-Immobilie. Das Kundenzentrum zieht bereits am Freitag, 15. Mai, an den Standort. Deren Mitarbeiter sind an diesem Tag nur von 7.30 bis 12 Uhr telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Der Umzug der TWL in die Innenstadt war eigentlich viel früher geplant. Wegen Nachbesserungen beim Brandschutz und eines großen Wasserschadens hatte sich der Einzug lange verzögert – um neun Monate.

