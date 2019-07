„Das ist eine Kapitulation“

Ludwigshafen.Der Sanierungsstau an den Schulen von insgesamt rund 250 Millionen Euro sorgt weiter für heftige Kritik. Die Grünen bezeichnen dies als eine „Kapitulation vor der wichtigsten Zukunftsaufgabe der Stadt“. Deshalb fordern sie ein Strategiepaket für Bildungschancen. Dabei soll die Frage erörtert werden, wie gute Rahmenbedingungen und adäquate Lernbedingungen für Kinder und Jugendliche geschaffen werden können.

„Was nützt ein Digitalpakt von Bund und Land, wenn grundsätzliche Mängel in den Schulbauten wie Sanitäreinrichtungen, Fenster und Brandschutz nicht behoben werden können?“, fragt Fraktionsvorsitzende Monika Kleinschnitger und sieht Handlungsbedarf nicht nur für bauliche Maßnahmen. Bildung sei der einzige Weg, um Armut zu verhindern. Die wachsende Zahl von Jugendlichen, die ohne Abschluss die Schule verlassen, sei ein wichtiges Indiz dafür, wie schlimm die Situation wirklich ist. Die Abbrecherquote liege bereits bei 15 Prozent.

Echte Modernisierungen

Die FDP fordert ebenfalls mehr Gelder für Schulsanierungen. „Ludwigshafen muss nun aufpassen, dass die abflauende Konjunktur nicht dazu führt, dass wieder nur gefahrdrohende Zustände in den Bildungseinrichtungen beseitigt werden und keine echten Modernisierungen stattfinden“, merkt Fraktionsvorsitzender Thomas Schell an die Adresse der Verwaltung an. Der Sanierungsstau habe sich über Jahre hinweg aufgebaut und angekündigt, auch in den Zeiten, in denen bundesweit die Steuereinnahmen sprudelten. Die Liberalen fordern ein nachhaltiges Vorgehen, „damit es kein Zurück mehr zur Flickschusterei in den Schulen gibt“.

Die FWG hatte ein Sofortprogramm für die Schulen verlangt. Zudem sollten das Baudezernat personell aufgestockt oder dringend nötige Arbeiten extern vergeben werden. Denn in den vergangenen Jahren habe die Verwaltung wegen Personalengpass teilweise vorhandene Gelder in zweistelliger Millionenhöhe nicht abrufen können. ott

