„Das ist schon etwas Außergewöhnliches hier“

Ludwigshafen.Hände mit Smartphones recken sich in die Höhe. Jeder möchte ein Foto ergattern, hier und da wird geschubst – ein Gerangel um einen besseren Platz. Ein Durchkommen ist kaum möglich, zu groß ist die Menschentraube.

Wer zu Festivalzeiten auf der Parkinsel am Rheinufer entlang laufen möchte, braucht Geduld. Und dieses Jahr muss man auch von der richtigen Seite kommen; es gibt nur einen Haupteingang und das Festivalgebäude ist umzäunt. Dafür kann man Filmstars und Promis treffen, und überhaupt viele, die in Ludwigshafen Rang und Namen haben.

Bis die Filme beginnen, bietet sich Gelegenheit für Gespräche bei einem kühlen Getränk. „Wir waren schon bei der ersten Veranstaltung beim allerersten Filmfest hier dabei“, erzählen Bettina und Wolf-Günther Druckenbrodt nicht ohne Stolz. „Das war damals anders, die Atmosphäre gemütlicher“, meint das Paar aus Ruchheim. „Das war einfach schöner.“ Inzwischen sei daraus eine „Massenveranstaltung“ geworden und die Schlangen wurden immer länger.

Interessante Filme könne man aber immer noch sehen. Und auch mal mit Schauspielern plaudern: „Wir haben uns mit der Mutter vom Bergdoktor – Monika Baumgartner – unterhalten. Sie kennt die Region, hatte ja mal ein Engagement am Nationaltheater Mannheim und ist sehr natürlich“, sagt Bettina Druckenbrodt.

„Am Anfang war es familiärer, etwas weniger durchorganisiert, aber sehr sympathisch“, erinnert sich auch Nicole Meßmer an die ersten Festivals auf der Parkinsel. „Das Ambiente hier ist aber immer noch toll.“ Deshalb trifft sie sich mit ehemaligen Kolleginnen immer am ersten Festivalwochenende. „Das ist bei uns schon Tradition geworden“, sagt Katja Wegerich, die heute in Köln wohnt und arbeitet.

„Dieses Jahr wollten wir einen Blick auf Iris Berben werfen“, ergänzt Susanne Kling aus Pforzheim, „sie ist immer noch eine schöne Frau mit einer tollen Ausstrahlung.“ Für den Open-Air-Film haben sie sich extra dicke Decken mitgenommen. „Wir wissen ja, es wird frisch am Rhein“, so Nicole Meßmer. Ihre Eltern und ihre Schwester besuchen zeitgleich das Festival. Die Männer wollen sich am nächsten Tag noch „Endlich Witwer“ ansehen – „wenn sie da mal nicht auf falsche Gedanken kommen“, scherzt Meßmer.

Vergleich mit Cannes

In Liegestühlen gemütlich gemacht hat es sich ein Paar, das „gut 300 Meter weg von hier“ wohnt. Namentlich genannt werden wollen sie nicht, sie schätzen aber das Ambiente, die Klientel und die Gastronomie. „Das ist schon etwas Außergewöhnliches hier, das kann man sonst nur in Cannes erleben.“ Der Vergleich, so betonen sie, hinke nicht, denn das Filmfestival sei in Deutschland konkurrenzlos und die Filme inzwischen auch internationaler geworden.

Auch Schauspielerin Iris Berben, die den diesjährigen „Preis für Schauspielkunst“ erhalten hat, war von der einzigartigen Atmosphäre auf der Parkinsel begeistert. „Höllengut“ sei das Festival, so etwas habe sie noch nicht erlebt. Und sie nutzte die Bühne für ein kraftvolles Statement für die Freiheit der Kunst und Demokratie.

