Nicht überraschend kam die Reißleine, die der Stadtrat gezogen hat. Das Konzept des Investors Timon Bauregie hatte keine Fraktion richtig überzeugt. Lediglich ein Hotel und ein Gastronomiebetrieb als bislang sichere Nutzer in einem 18-stöckigen Hochhaus zu präsentieren – das ist zu wenig nach den jahrelangen Vorbereitungen.

Völlig zu Recht hatte der Stadtvorstand den Druck auf den Investor massiv erhöht. Die Hängepartie konnte nicht weitergehen. In vielen Städten werden zuhauf Großprojekte mit gewerblicher Nutzung und Wohnungen gebaut – nur in Ludwigshafen am Berliner Platz klappt es nicht. Seit fast zwei Jahren ruht das größte Bauvorhaben in der Innenstadt. Der Investor hatte die Öffentlichkeit immer wieder vertröstet. Viel Vertrauen verspielte er zudem durch fehlende Transparenz im Zusammenhang mit einem gescheiterten Grundstücksverkauf und einer Finanztransaktion mit einer irischen Gesellschaft. Dabei würden die Fraktionen eigentlich das Projekt gerne unterstützen, damit die Brachfläche an einer exponierten Innenstadtlage endlich verschwindet. Sie ist alles anderes als Aushängeschild der Stadt.

Deshalb war es auch richtig, dem Investor noch eine allerletzte Chance einzuräumen – obgleich derzeit kaum jemand daran glaubt, dass er sie nutzen kann. So oder so – das Thema wird den Stadtrat noch länger beschäftigen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018