Das Menschsein von heute

Anzeige

„Was ist der Mensch heute“ lautet das Motto der neu eröffneten Ausstellung im Karl-Otto-Braun Museum – und Thema ist auch der Homo Digitalis: Kreatives Suchen – das Klicken durch die Hyperlinks, die durch die Welt des Internets führen – ist eine Strategie des Menschen, um Interessantes und Wichtiges zu finden. Dabei wird er zum Erkunder, der auch in sozialen Netzwerken aufregende Menschen trifft, neues über alte Bekannte lernt und Kontakte pflegt. Parodiert wird der Homo Digitalis durch den Gipsguss einer Hand mit „tipselndem“ Finger auf einem Smartphonebildschirm – zum Teil verschwindet er darin.

Die Motto-Idee für die Ausstellung des Humboldt Gymnasiums im Karl-Otto-Braun Museum kam der Kunstlehrerin und Künsterlin Gabi Klinger auf einer Fortbildung zum Thema Mensch, erzählt sie bei der Vernissage am Sonntagmittag. Jedem Einzelnen fällt aufgrund seiner subjektiven Wahrnehmung von sich selbst und anderen zum Menschsein etwas anderes als aller erstes ein. Daher gibt das Thema für die Selbstreflexion besonders viel her. „Interessant ist an der Ausstellung vor allem nachzuvollziehen, was andere heute mit dem Menschsein verbinden“, sagt der Oberstufenschüler Kasiua Aziz. „Es ist für das Publikum wichtig, zu erkennen, was die Jugend denkt und was in ihnen vorgeht“, erklärt Gabi Klinger: „Wir wollen mit dem jährlichen Kunstprojekt auch motivieren besonders gute Arbeiten abzugeben. Die Projekte werden anders angegangen, wenn ich sage, dass sie Teil der Ausstellung werden können.“

Aspekte zusammengetragen

Am Anfang des Schulprojekts stand ein gemeinsames Zusammentragen zu den Aspekten des Menschseins: Das Wesentliche, worin sich der Mensch von anderen Lebewesen unterscheidet ist seine Sprache, seine Vernunftbegabung, seine Individualität. Ausgehend von den Brainstorming-Ideen der Schüler suchte Gabi Klinger philosophiegeschichtlich bedeutsame und aussagekräftige Zitate heraus. Sie legte sie den einzelnen Klassen als Motto vor.