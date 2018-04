Das steht in Ludwigshafen still

Das Hallenbad Süd ist wie viele andere öffentlichen Einrichtungen heute wegen des Streiks geschlossen. © Tröster

Ludwigshafen.Der Streik im öffentlichen Dienst wird morgen in Ludwigshafen massive Auswirkungen auf die Bürger haben. Quasi als Spiegelbild zu Mannheim wird die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Demonstrationen und Kundgebungen abhalten, die in einer Rede des ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske münden sollen. Dadurch kann es ab etwa 9 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommen.

„Wir gehen

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3706 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.04.2018