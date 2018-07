Das verlorene letzte Werk des Impressionisten Max Slevogt

Anzeige

Ludwigshafen.Das letzte Werk des Impressionisten Max Slevogt (1868-1932) wurde nur zwölf Jahre alt. Es hätte eine Ludwigshafener Kirche zum „Wallfahrtsort“ für Bewunderer des pfälzischen Malers machen können, wäre es nicht in einer Bombennacht im Oktober 1944 mitsamt der Kirche zerstört worden. „Golgatha“ hieß das großflächige Fresko-Altarbild in der am 17. Juli 1932 eingeweihten Friesenheimer Friedenskirche, die heute als „Kulturkirche“ eine neue Bedeutung besitzt.

Als Slevogt, der im südpfälzischen Leinsweiler lebte, die Arbeiten an dem rund 100 Quadratmeter großen Monumentalbild 1931 begann, war er 62 Jahre alt. Kurz nachdem er es im Frühjahr 1932 beendete, starb der 1868 in Landshut geborene Künstler – am 20. September in seiner Wahlheimat, wo er in einem Waldhain hoch über Leinsweiler seine letzte Ruhestätte fand. Slevogt galt schon zu Lebzeiten neben Max Liebermann und Lovis Corinth als größter deutscher Impressionist.

„Slevogt hat die Menschen in seinem Altarbild so gemalt, wie er sie sah,“ kommentierte einmal der damalige Stadtdekan Friedhelm Borggrefe. „Man erkennt in der Trauergemeinde am Fuß des Kreuzes Arbeiter, einen Verletzten und wohl auch einen Betrunkenen.“ Die Maltechnik, die Slevogt für das Fresko nutzte, war aufwendig: Zunächst wurden die Modelle auf den feuchten Putz hinter dem Altar gezeichnet, dann Stück für Stück im Detail vergrößert.