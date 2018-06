Dauerhafte Tätigkeit für Asylbewerber

Anzeige

Das Bundesteilhabegesetz tritt 2020 in Kraft. Spätestens dann muss die Stadt für behinderte Menschen Wohnraum vorhalten. Die Problematik erläuterte Hans Michael Eberle vom Bereich Senioren. „In Ludwigshafen leben rund 77 Behinderte bei ihren Eltern,“ so Eberle. Bei 46 bestehe Handlungsbedarf. Eberle nannte Beispiele, bei denen die Betroffenen um die 60 Jahre alt sind und noch bei den Eltern leben. Diese sind aber schon über 80 Jahre alt. In den nächsten Jahren werden nach seiner Einschätzung rund 16 barrierefreie Wohnungen benötigt. ad

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018