Dauerproblem Diebstahl

Ludwigshafen.Ein Geldbeutel im Einkaufswagen, eine aus dem Blick geratene Handtasche, Wertsachen auf dem Beifahrersitz: Gelegenheit macht Diebe, auch beim täglichen Einkauf. Um die Bürger auf mögliche Gefahrenquellen hinzuweisen und ihnen passende Tipps an die Hand zu geben, hat die Ludwigshafener Polizei im und vor dem „Globus“-Markt Präsenz gezeigt. „Einkaufen? Aber sicher!“ heißt die seit mehreren Jahren bestehende Initiative des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Kooperation mit dem Rat für Kriminalitätsverhütung und dem Einkaufspark Oggersheim.

Aktive Ansprache

„Wir wollen vor allem sensibilisieren“, sagt Polizeioberkommissar René Lavall, der sich mit drei Kollegen im Eingangsbereich positioniert hat. An einem Stehtisch kommen die Beamten mit Kunden ins Gespräch und halten Flyer mit Sicherheitstipps parat. Nicht unnötig viel Bargeld mit sich führen, Scheine niemals offen zeigen, Wertgegenstände nicht im Einkaufswagen lassen, sondern in den Innentaschen der Kleidung – derartige Grundregeln gelte es bei jedem Einkauf zu beherzigen. Wenn ein Kunde besonders offensichtlich dagegen verstößt, etwa mit einem zur Schau gestellten Portemonnaie im Einkaufswagen, spricht ihn Lavall aktiv an.

Dankbar und sehr interessiert zeigen sich die Passanten, von denen sich an diesem Tag mehr als 300 beraten lassen. Zumeist dauern die Gespräche nicht länger als drei Minuten. Ein besonderes Augenmerk richten die Beamten auf Kunden, die als potentielle Opfer von Diebstählen in Betracht kommen, insbesondere Senioren. Auch beim Einladen der Waren in den Kofferraum gehen sie auf die Bürger zu und halten sie nötigenfalls zu mehr Achtsamkeit an. Immer wieder komme es vor, dass während des Verladens der Einkäufe Wertsachen aus dem Fahrzeug entwendet würden, nennt Lavall eine typische und für Betroffene besonders ärgerliche Situation.

Die Diebstähle im Einkaufskontext, die in ihrem Ausmaß laut Polizei vom Gelegenheitsfall bis zur Gewerbsmäßigkeit reichen, seien ein dauerhaftes Problem im Gewerbegebiet westlich der B 9. Schlimmer geworden sei es zwar nicht, aber auch nicht besser. Hinzu kämen zahlreiche Parkplatzunfälle.

Fast täglich sei man deswegen im Einsatz, bestätigt Markus Sicius, Leiter der Polizeiwache Oggersheim. Zusammen mit Simone Eisenbarth und Stefan Reininger von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hat er sich auf dem Globus-Parkplatz aufgestellt. Im Sicherheitsmobil mit kaum übersehbarem „Polizei“-Emblem widmen sich die Beamten der Einbruchsprävention. Sowohl in Zivil als auch in Uniform gehen sie auf die Menschen zu und vermitteln Tipps für die dunkle Jahreszeit, in der sich die Einbrüche wieder häufen. Groß sei das Interesse, freut sich Simone Eisenbarth, die am Ende mehr als zwanzig Bürger beraten hat. Das eigene Verhalten sei das A und O, um Unheil fürs Eigentum abzuwenden, betont die Polizistin. Dies beginne mit dem zweifachen Abschließen der Wohnungstür und setze sich mit geeigneten Sicherungsvorrichtungen fort. „Am wichtigsten ist die mechanische Sicherung“, pflichtet ihr Markus Sicius bei.

Zahl der Einbrüche rückläufig

Fenster, Türenelemente und Nebeneingänge gelte es bestmöglich zu schützen. Denn: Wenn es für den Einbrecher zu schwierig werde, versuche er es meist gar nicht. Weil immer mehr Ludwigshafener sicherheitstechnisch „aufrüsten“, sei die Zahl der Wohnungseinbrüche seit 2015 rückläufig. Nichtsdestotrotz seien gerade Erdgeschosswohnungen gefährdet, besonders viele Einbrüche fänden in der Zeit von 6 bis 9 sowie von 16 bis 21 Uhr statt.

Was eine möglichst sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen betrifft, so rät die Polizei zum Bankschließfach oder zum fest verankerten Tresor. Ein wirklich sicheres Versteck in der eigenen Wohnung gebe es nämlich nicht, räumt Stefan Reininger ein. Darüber hinaus empfehle es sich, Schmuck und Edelmetalle zu fotografieren und in einer Liste zu erfassen – für den Fall, der hoffentlich nie eintritt.

Donnerstag, 12.12.2019