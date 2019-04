Debatte über Kostenexplosion

Ludwigshafen.Die gute Baukonjunktur sorgt für eine prächtige Auftragslage bei den Betrieben – und vielfach für steigende Preise bei den Kunden. Die Auswirkungen bekommt auch die Verwaltung immer wieder zu spüren. Besonders gravierendes Beispiel: Bei vier Projekten zum Kitaausbau in Oggersheim, Hemshof und Süd explodierten die Kosten. Nach der Ausschreibung haben sich die Preise gegenüber der ursprünglichen Kalkulation in einem Fall fast verdoppelt (wir berichteten gestern). Dezernent Klaus Dillinger (CDU) sieht indes keine Möglichkeit, dass die Stadt gegensteuern kann. „Wir können die Bauvorhaben nicht abspecken. Für die Kitaprojekte gibt es genaue behördliche Vorgaben“, sagte der Beigeordnete.

„An Schätzwerten orientiert“

Mit ungläubigem Staunen hatten Rainer Metz (FWG) und Thomas Schell (FDP) im Bau- und Grundstücksausschuss auf die Vorlage reagiert, wonach die Kosten für die Kita Wörthstraße von 3,8 auf 6,8 Millionen Euro steigen. Auf einer derzeit als Park- und Spielplatz genutzten Fläche entsteht eine dreigeschossige Einrichtung – voraussichtlich bis Ende 2021. Dort sollen Buben und Mädchen in sechs Gruppen betreut werden. „Die irrsinnig hohe Steigerung kann ja nicht allein auf die allgemeine Entwicklung bei den Baukosten zurückzuführen sein, die pro Jahr nur sieben Prozent ausmacht“, verlangte Schell nähere Auskunft.

Der Beigeordnete verwies auf die derzeitige Marktlage, die bei vielen Firmen für gute Auslastung sorge. „Bei der Ausschreibung der Projekte haben wir uns an Schätzwerten aus der Vergangenheit orientiert“, erläuterte Dillinger. Gleichwohl seien stets deutlich höhere Angebote eingegangen. „Bei den einzelnen Gewerken fielen die Steigerungen unterschiedlich stark aus“, berichtete der Baudezernent. Generell mussten aber die Kosten für den Rohbau und die Technik ebenso stark nach oben korrigiert werden wie für die Außenanlagen und die Honorare für die Ingenieure.

„Im Kitabereich haben wir keinen Spielraum, die Planungen sind mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt“, sieht der Dezernent keine Ansatzpunkte, um die Mehrkosten zu vermindern. Zumal die Verwaltung nicht mit den betreffenden Firmen Nachverhandlungen über die Angebote führen könne. „Das ist nach dem Vergaberecht nicht erlaubt. Bei Privatleuten sieht es anders aus.“

Nicht ganz so stark fallen die Mehraufwendungen bei den drei anderen Kitavorhaben aus. Für den zweigeschossigen Neubau in der Schanzstraße muss die Stadt 7,1 Millionen Euro ausgeben – 2,6 Millionen Euro mehr als gedacht. Dort werden sieben Gruppen einschließlich einer Krippengruppe betreut. Beim Projekt in der Orffstraße erhöhen sich die Kosten um 1,06 auf 5,4 Millionen Euro. Nach dem Abriss des Gebäudes soll ein Neubau für acht Gruppen entstehen. Das Ausweichquartier an der Rheinuferstraße wurde vor einem Monat bezogen.

Allgemeine Baukostensteigerung und die derzeitige Marktlage nannte die Verwaltung auch als Gründe für die Mehrkosten bei der Kita Adolf-Diesterweg-Schule. Dabei fiel die Steigerung um 665 000 Euro auf 5,7 Millionen Euro relativ moderat aus. „Gibt es angesichts der Mehrkosten nicht höhere Zuschüsse?“, fragte Metz. „Nein“, lautete die eindeutige Antwort der Verwaltung. Mit einem Festbetrag von 150 000 Euro werde die Einrichtung einer neuen Kitagruppe unterstützt. Einstimmig billigte der Bauausschuss daraufhin alle vier Kostensteigerungen.

Bereits mehrfach hatte die Verwaltung in der Vergangenheit unliebsame Überraschungen bei den Ausschreibungen erlebt – in Form von deutlichen Mehrkosten oder weil sich in der ersten Runde keine Firma gemeldet hatte, wie beim Ausbau der Sternstraße oder der Sanierung des Willersinnbades.

Mehr Geburten und starke Zuzüge zwingen die Stadt dazu, weitere Kitaplätze zu schaffen. Das dritte Maßnahmepaket mit 1020 Plätzen reicht dabei nicht aus. Im Januar stellte die Verwaltung daher ein viertes Erweiterungsprogramm mit 1085 Plätzen bis zum Jahr 2025 vor. Davon sollen alle Stadtteile profitieren – außer Maudach.

