Debatte über Tangente

Ludwigshafen.Die CDU fordert die Öffnung der Bayreuther Straße für den Autoverkehr. Die neue Nord-Süd Verbindung werde zu einer Verbesserung der Verkehrssituation in den Stadtteilen West und Hemshof führen, begründet Fraktionschef Peter Uebel den Vorstoß. Die Öffnung sei auch wegen der geplanten Heinrich-Pesch-Siedlung sowie wegen einer möglichen „Neustrukturierung bei den städtischen Einweisungsgebieten in der Bayreuther Straße“ nötig. Die Anbindung des gesamten Quartiers zwischen der Bruchwiesenstraße und Kopernikus- sowie Mannheimer Straße müsse neu gedacht werden. Dies betreffe auch einen möglichen Neubau der Haltestelle Heinrich-Pesch-Haus. Mit einer Öffnung der Schranke in der Bayreuther Straße allein sei es nicht getan. „Es muss auch ein Ausbau der Straße erfolgen.“

SPD: Gesamtkonzept nötig

Die SPD-Fraktionschefin Heike Scharfenberger forderte hingegen zunächst ein belastbares Gesamtverkehrskonzept. „Zu einer möglichen Öffnung der Bayreuther Straße als Verbindungsachse zwischen Gartenstadt, Mundenheim und Friesenheim gibt es klare Aufgabenstellungen und Rahmenvorgaben an die Verwaltung, die zunächst beantwortet werden müssen.“ Dazu zähle die Frage, wohin sich der Verkehr verlagere. Zudem müsse die Lage der Kopernikus- und Sternstraße mit Blick auf das Großprojekt Hochstraße Nord berücksichtigt werden.