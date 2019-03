Debatte um Videokamera

Ludwigshafen.Die CDU fordert nicht nur eine sichtbare Präsenz der uniformierten Polizei und des kommunalen Ordnungsdienstes, sondern auch eine Videoüberwachung auf dem Berliner Platz. Der Einsatz intelligenter Methoden, wie derzeit in Mannheim getestet werde, müsse auch in Ludwigshafen möglich sein. „Es dürfen keine No-Go-Areas entstehen“, betont Fraktionsvorsitzender Peter Uebel. Die CDU kritisierte, dass jahrelang zu wenige Polizisten ausgebildet worden seien, so dass Einsatzkräfte fehlen. Neben dem subjektiven Sicherheitsgefühl gehe dies zu Lasten des Ordnungsdienstes. Die städtischen Mitarbeiter müssen viele Aufgaben übernehmen, die früher die Polizei erledigte.

„Angstraum“ durch Pöbeleien

Weil die meisten Straftaten nachts und an Wochenenden verübt werden, hält die FWG das Alkoholverbot für richtig. Die Polizei müsse prüfen, ob eine Videoüberwachung sinnvoll sei – auch wegen des dann notwendigen Personaleinsatzes. Als weiteres Problem bezeichnet die FWG den „Angstraum“ am Berliner Platz. Ursache seien selten polizeilich relevante Vorgänge, sondern etwa das Anpöbeln von Passanten oder das Zerschlagen von Flaschen. Hier helfe eine Videoüberwachung wenig. Stattdessen müsse der Personaleinsatz durch eine Wache von Polizei und Stadt geprüft werden. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019