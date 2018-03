Defizit sinkt auf 69 Millionen

Anzeige

Ludwigshafen.Vor allem wegen höherer Zuweisungen des Landes reduziert sich das Haushaltsdefizit in diesem Jahr von 88 auf 69 Millionen Euro. Dies sieht der Nachtragsetat vor, der am Montag im Stadtrat erörtert wird. Positiv schlagen sich auch höhere Einnahmen bei der Einkommenssteuer nieder. Der Schuldenstand klettert aber weiterhin auf 1,23 Milliarden Euro. Ein weiteres großes Thema unter den 31 Tagesordnungspunkten ist die geplante Siedlung für rund 1200 Bewohner in der Nähe des Heinrich-Pesch-Hauses. Mit einer Änderung des Rahmenplans und der Aufstellung eines Bebauungsplans soll das Projekt, das die katholische Kirchengemeinde und die Stiftung des Pesch-Hauses initiierten, offiziell starten. Nach dem einstimmigen Votum im Bau- und Grundstücksausschuss ist mit einer breiten Mehrheit im Stadtrat zu rechnen.

Alkoholverbot ab April geplant

Gleiches gilt für das Alkoholverbot auf dem Berliner Platz, das – wie in den vergangenen Jahren – von April bis September gelten soll. Diese Maßnahme ist auch deswegen unstrittig, weil sich 2017 die Zahl der Straftaten stark erhöhte. Zudem befindet der Stadtrat über Änderungen an zwei Grundschulen. Einen Ganztagsbetrieb will die Karl-Kreuter-Schule einrichten. Die Gräfenauschule soll als Schwerpunktschule auch Kinder mit Behinderungen unterrichten. Ganz unumstritten ist dies aber nicht – viele Fraktionen fordern dafür zusätzliche Räume. ott