Deichstraße und Schreberstraße werden ausgebaut

Ludwigshafen.Ab Montag werden gleich zwei Straßen in Ludwigshafen ausgebaut, dadurch verändert sich auch einiges im Verkehr, teilte die Stadt am Freitag mit. Auf einer Länge von 450 Metern wird die Deichstraße in zwei Abschnitten ausgebaut. Der erste liegt zwischen Anglerstraße und Kurt-Faber-Straße, der zweite bis zur Uhlandstraße. Der jeweilige Abschnitt steht dem Kraftfahrzeugverkehr nicht zur Verfügung. Beendet wird der Ausbau voraussichtlich im August 2021. Es werden Fahrbahn, Gehweg und Bushaltestelle erneuert. Auch die Schreberstraße wird einer Änderung unterzogen: 420 Meter werden in drei Abschnitten als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut. Diese Arbeiten sollen bis März 2021 abgeschlossen sein.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020