Dekanat richtet Online-Kirche ein

Ludwigshafen.Wegen der Corona-Krise hat das katholische Dekanat ab Palmsonntag eine zentrale Online-Kirche eingerichtet. Aus der Kapelle des Heinrich-Pesch-Hauses werden Gottesdienste und die Osterliturgie live übertragen. Techniker statteten die vor Jahren neu gestaltete Kapelle nun mit Kameras und Mikrofonen aus und sorgten für die notwendige Beleuchtung. Zur Eröffnung der Online-Kirche an Palmsonntag um 10 Uhr feiern Pater Tobias Zimmermann, Direktor des Pesch-Hauses, und Dekan Alban Meißner gemeinsam die Messe. Sie wird unter www.heinrich-pesch-haus.de übertragen. Am Gründonnerstag wird der Gottesdienst um 19 Uhr übertragen, am Karfreitag um 15 Uhr und an den Sonntagen um 10 Uhr. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020