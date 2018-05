Dekanat sucht Sänger

Anzeige

Ludwigshafen.Der Projektchor „Camerata Vocale“ des katholischen Stadtdekanats Ludwigshafen sucht noch Sänger für seinen diesjährigen Auftritt. Einstudiert wird das „Requiem d-moll für Soli, Chor und Orchester“ von Franz von Suppé. Interessierte – insbesondere in den Stillagen Alt und Tenor – können sich beim Dekanatskantor Georg Treuheit unter Telefon 06235/957 38 46 melden. Das Konzert findet am 4. November, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Ludwig (Wredestraße 24) statt. Der nächste Probentermin ist am heutigen Montag, 14. Mai, 20 bis 22 Uhr, im Pfarrzentrum St. Michael Maudach (Schilfstraße 17). jei