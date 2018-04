Dem Hasen auf der Spur

Anzeige

Für die Tradition zeichnet der Förderverein verantwortlich, der die Ostereiersuche seit seiner Gründung im Jahr 2005 ausrichtet. Insgesamt warten am Ostersonntag und -montag mindestens 1200 Eier auf die Kinder. Genauer gesagt: Gesucht werden zunächst Ostereier aus Kunststoff, die dann gegen echte eingetauscht werden – maximal fünf Stück pro Kind werden ausgegeben. Für die Teilnahme an der Aktion ist lediglich der Park-Eintritt zu entrichten, vor dem Such-Areal steht zudem eine Spendenkasse.

In der Regel sei ist das Osterei-Kontingent am Ende der zweitägigen Veranstaltung ausgeschöpft, berichtet Wilhelm Wißmann. Sollten welche übrigbleiben, würden diese an der Wildpark-Kasse, an Kindergärten oder das Betreute Wohnen in Rheingönheimer Heinrich-Wälker-Haus verteilt. Mit der Aktion macht der Förderverein zugleich in eigener Sache auf sich aufmerksam: Neue Mitglieder, insbesondere auch, wenn sie ihre tatkräftige Hilfe einbringen wollen, sind willkommen.

Eine kleine Hilfe hat auch siebenjährige Helena bei ihrer Ostereiersuche: „Drei habe ich gefunden, das andere meine Mama“, erklärt sie. Daheim sei der Osterhase auch gekommen, verrät das Mädchen, das mit seinen Eltern Nadine und Kai Gronau aus Altrip in den Wildpark gekommen ist. „Aber der bringt mir keine Eier. Aber Geschenke“, lacht sie. „Für die Kinder, denke ich, ist es ein schöner Spaß“, meint Nadine Gronau. „Und danach kann man noch eine Runde durch den Park drehen und den Ostersonntag gemütlich ausklingen lassen.“ Futter für die Tiere hat die Familie auch besorgt – somit dürfen sich auch die Parkbewohner über ein Ostergeschenk freuen.

