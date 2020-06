Den Larven geht’s an den Kragen

Ludwigshafen.Sie ist sechs Millimeter lang, schwarz-weiß gefärbt und in der Melm eine echte Plage. Die Asiatische Tigermücke sticht auch tagsüber aggressiv und kann gefährliche Krankheitserreger übertragen. Wenngleich das Risiko hierfür in Deutschland noch als relativ gering gilt, ist die frühzeitige Bekämpfung des Schädlings umso wichtiger. „Unser Konzept basiert auf mehreren Säulen“, erklärt Norbert Becker von der Gesellschaft zur Förderung der Stechmückenbekämpfung (GFS). An vorderster Stelle stehe die Beteiligung der Bevölkerung.

Dazu hat der Biologe mit seinen Mitarbeiterinnen Patricia Hipp und Hanna Becker an rund 1800 Haushalte in der Melm sogenannte BTI-Tabletten verteilt. Insgesamt sind es bereits über 20 000 Stück seit Beginn der Tigermücken-Aktion, nachdem letztes Jahr die Hälfte aller Haushalte in der 20 Hektar großen Siedlung vom Insekt heimgesucht wurde. Den Tabletten ist ein Infoblatt beigefügt, mit dem die Bürger über die Mücke aufgeklärt werden. „Die Tigermücke brütet in Wasseransammlungen wie Regentonnen, Rinnen, Blumentöpfen und Gullys“, erläutert Becker, der als Privatdozent an der Uni Heidelberg Allgemeine Ökologie lehrt und in der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Stechmückenplage (KABS) tätig ist.

Wirkstoff nicht schädlich

Sobald die Tabletten an den Brutstätten ausgelegt sind, führe dies zur Abtötung der Larven. „Der Wirkstoff BTI ist natürlichen Ursprungs und nicht schädlich für Menschen, Pflanzen und andere Tiere“, betont Becker. Erstmals entdeckt wurde das Mittel 1976 von Forscher-Kollege Joel Margalit in der Negev-Wüste, was sich im Namen „Bazillus Thuringiensis Israelensis“ widerspiegelt. Seit den 1980er Jahren kommt der Wirkstoff zur Bekämpfung der Rheinschnaken zum Einsatz.

Die zweite Säule stellt die Erfassung der Massenbrutstätten dar. Dafür geht Becker von Tür zu Tür. Nahezu 100 Prozent aller Brutstätten müsse man erfassen, 70 Prozent der 750 Gärten in der Melm seien bereits begehbar gewesen. In einem Fragebogen geben die Bewohner an, ob sie mit Tigermücken in Kontakt gekommen sind und wie viele Tabletten sie eingesetzt haben. Darüber hinaus werden männliche Puppen sterilisiert und freigesetzt. So treffen sterile Männchen auf die Weibchen. Weil keines der Eier überlebensfähig ist, stirbt die Population aus.

Am Ende jeder Bekämpfung stehe immer die Evaluation, weiß Becker, der die gut funktionierende Bürgerbeteiligung in der Melm als Pluspunkt sieht. Bei einem Großteil der Haushalte habe man nach den Maßnahmen keine Brutstätten mehr vorgefunden. Doch wie kam die aggressive Stechmücke eigentlich von Asien nach Ludwigshafen? „Als blinde Passagiere in Autos und Zügen“, ist die Antwort des Biologen. Die Weibchen betrachteten Altreifen wie eine Baumhöhle und legten dort ihre Eier ab. So sei die Tigermücke 1990 erstmals in Italien aufgetreten. Auch wenn bisher nur ein geringer Prozentsatz der Tigermücken in der Melm infiziert sei und es noch keine Übertragungen von Krankheiten gegeben habe, so lautet der Appell von Norbert Becker: „Melden Sie jede Sichtung.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.06.2020