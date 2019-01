Denn stetig lockt der Fernseher

Ludwigshafen.Zum zweiten Mal öffnete die Ludwigshafener Stadtbibliothek am Montag ihre Türen exklusiv für stressgeplagte Schüler kurz vor dem Abitur. Unter dem Titel „Panik-Pauken“ richteten sich über zwei Stockwerke verteilt all jene häuslich ein, die im eigenen Heim nicht die richtige Muße finden können. „Bei uns ist es zwar nicht laut“, gibt etwa Elias Okoye zu, „aber der Fernseher lockt“.

Eigentlich braucht der 18-Jährige nicht wirklich eine besonders gute Abi-Note, denn der erklärte Berufswunsch ist selten und ausgefallen: Gehobenes Zollamt. „Mein Vater hat mich zu einer Berufs-Messe hingezwungen“, berichtet der Abiturient. „Und das war das einzige, was mit einem praktischen, abenteuerlichen Anteil verbunden war, ohne dass ich Polizist werden muss.“ Eine Zweier-Note sei ihm trotzdem wichtig, so Okoye: „Damit ich weiß dass ich nicht dumm bin“.

„Ich habe fünf Geschwister zu Hause, das jüngste ist fünf Jahre alt – muss ich mehr sagen?“ fragt Lena Koch vom Carl Bosch-Gymnasium. Die 19-Jährige schätzt die entspannte Ruhe des gedämpften Ambientes in den Räumen der an der Bismarckstraße gelegenen Einrichtung auch an anderen Tagen.

Gegenseitige Unterstützung

65 Seiten Geschichte stehen für sie auf dem Programm, und wenn dann noch was „reinpasst“, gehe es mit Physik weiter. Am Mittwoch steht die erste Klausur an. Dabei wollen die Schüler sich gegenseitig unterstützen. Die Umsetzung des von der Bibliothek ausgegebenen Stichwortes „smart statt hart“ beinhalte nicht nur, dass man den Lernstoff abfrage, erklärt Lena Koch: „Leider bin ich anfällig dafür, unnötige, schwere Sachen bis zum Exzess in mich hinein zu schaufeln – da ist es sinnvoll, vorher zu sortieren, was wirklich wichtig ist, anstatt blind drauflos zu lernen“. Und Pausen machen.

Von mittags um zwei bis abends um acht hat die Bibliothek geöffnet, unten im Foyer warten Säfte, Snacks, und frisches Obst auf die ausgelaugten Gehirnzellen. Drei Helfer aus den Jugendclubs der Einrichtung sind die Wohltäter im Hintergrund. Bio, Chemie, Deutsch, Englisch. Sozialwissenschaften seien kompliziert, hört man. Gibt es auch Sachen die ausgesprochen überflüssig sind? „Gedichtanalyse“ kommt es von Laura Werner (19) wie aus der Pistole geschossen, „das braucht kein Mensch“.

Auch Musiktheorie scheint dem Tenor nach bei jungen Erwachsenen nicht zu den Beschäftigungen zu gehören, mit deren Studium man am liebsten über große Strecken seine Zeit verbringen würde. Und danach? Wenn alles ‘rum ist? „Dann fahre ich zu meinem Onkel, der lebt bei New York“, plant Elias Okoye. „Und falls ich dort nicht hängenbleibe, komme ich wieder zurück nach Ludwigshafen.“

Vage Berufswünsche

Auch auf andere wird an nicht weniger exotischen Orten bereits gewartet – „nach dem Abi besuche ich meinen Freund im bayrischen Wald“, erklärt Laura Werner.

Und wieder andere, wie die 18-jährige Patima Magomadova, bleiben da wo es am schönsten ist: „Ich suche mir hier einen Nebenjob“. Die Berufswünsche sind zumeist eher vage. „Irgendwas mit Wirtschaft“, weiß Patima Magomadova. Und Lena Koch: „Ich suche einen Mittelweg zwischen Sozialem und Mathe“. Aber auf keinen Fall Lehrer, das sei aufgrund der Erfahrungen in der Großfamilie jetzt schon klar, denn: „Ich liebe kleine Kinder, aber wenn sie älter werden, dann sind sie zickig“.

Nachdem „Panik-Pauken“ am vergangenen Donnerstag bis in den späten Abend hinein bereits ein volles Haus beschert hatte, denke man derzeit darüber nach, vor den im Mai anstehenden Prüfungen noch einmal nachzulegen, so Bibliothekarin Diana Goldschmidt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.01.2019