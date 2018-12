Der „absolute Wunschkandidat“

Ludwigshafen.Andreas Schwarz muss einige Hände schütteln und Umarmungen erwidern, bevor er unter dem tosenden Applaus der Genossen den Weg zurück ans Mikrofon gefunden hat. „Ich danke euch für diesen überwältigenden Vertrauensbeweis“, sagt der 50-Jährige in das Rund des Ruchheimer Gemeindehauses. Gerade hat der Frankenthaler Dezernent und Bürgermeister in der Stadtverbandskonferenz der Ludwigshafener SPD die vorletzte Hürde auf dem Weg zum Kämmerer und Ordnungsdezernenten der Chemiestadt genommen. Wobei von einer echten Hürde gar nicht die Rede sein kann: 53 von 54 Delegierten nominierten Schwarz als möglichen Nachfolger des scheidenden Amtsinhabers und Parteikollegen Dieter Feid. Bei nur einer Gegenstimme geht der Kandidat am kommenden Montag also mit breiter Rückendeckung in die Stadtratssitzung, bei der die Kämmerer-Wahl ganz oben auf der Tagesordnung steht.

Bereits im Vorfeld der Abstimmung gibt es bei der Konferenz viele warme Worte der künftigen Kollegen. „Andreas Schwarz ist mein absoluter Wunschkandidat“, betont etwa Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Der 50-Jährige, der in Frankenthal für die Bereiche Finanzen, Familie, Soziales sowie die städtischen Tochterunternehmen Klinikum und Stadtwerke zuständig ist, sei ein erfahrener Kämmerer und im Land gut vernetzt. „Er weiß, wen er bei der Aufsichtsbehörde anrufen muss, wenn die Jutta mal wieder kommt und Geld ausgeben will“, scherzt das Stadtoberhaupt.

Gegen Angsträume angehen

Dieter Feid, der den Posten des Kämmerers nach siebeneinhalb Jahren aufgibt und dauerhaft in den Vorstand der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) wechselt, ist von seinem potenziellen Nachfolger ebenfalls überzeugt. „Die Aufgabe ist eine gewaltige Herausforderung. Da geht es nicht bloß um die nackten Zahlen, sondern auch um die anstehenden Großprojekte, die auf die Stadt zukommen“, sagt er. „Aber ich bin mir sicher, dass du das hervorragend meistern wirst“, richtet er sich an Schwarz. Als Kämmerer sei es jedoch auch wichtig, hin und wieder mahnend die Hand zu heben. „Wenn also Jutta mal wieder Geld ausgeben will, dann solltest du eben nicht direkt die Aufsichtsbehörde anrufen, sondern erstmal Fragen, ob das wirklich sein muss“, sagt Feid zur Belustigung der Genossen.

Andreas Schwarz selbst betont bei seiner Vorstellung, dass er alles dafür tun wolle, damit Ludwigshafen eine lebenswerte Stadt bleibt. „Im Bereich Sicherheit geht es vor allem darum, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen und Angsträume aus der Stadt zu tilgen“, betont er. Dafür seien viel Personal auf den Straßen – auch in den Stadtteilen – und präventive Arbeit erforderlich. „Man muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen, auch wenn es nicht immer bequem ist.“

Alles andere als bequem wird auch der Umgang mit Ludwigshafens enormer Schuldenlast. „Zahlen wie 1,3 Milliarden Euro sind auch für mich eine neue Herausforderung“, sagt Schwarz. Ein Patentrezept dagegen bringe auch er nicht mit, gibt er zu. Wichtig sei es jedoch, bei Bund und Land weiter Druck auszuüben, um Unterstützung zu erhalten und Spielraum für Investitionen zu haben. „Und wenn Jutta kommt und Geld ausgeben will, dann rufe ich zuerst bei Dieter Feid an“, nimmt er die Vorlage seiner Vorredner auf.

Zwischen Politik und Verwaltung

Auch der Ludwigshafener SPD-Chef David Guthier ist „100-prozentig davon überzeugt, dass Schwarz die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung gut meistern wird.“ Der 50-Jährige sei ein Sozialdemokrat, der wisse, wofür die SPD stehe. „Kommunales Gestalten heißt auch, die Bereiche Soziales, Kultur und Sport nicht zusammenzusparen. Der Kämmerer darf nicht nur die Zahlen sehen, sondern auch, wie es den Menschen geht“, so Guthier.

