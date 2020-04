Der große Ansturm bleibt aus

Ludwigshafen.Eigentlich ist es überhaupt nichts Besonderes, im Frühjahr den Garten auf Vordermann zu bringen und den Grünschnitt auf den Wertstoffhof zu bringen, wann es einem gerade passt. Doch in diesem Jahr ist es anders, da bekommt die Fahrt zum Wertstoffhof fast einen Event-Charakter. Die Wertstoffhöfe Nord (Rheinstraße) und West (Wollstraße) waren wegen Corona ab Ende März geschlossen, da viele Bürger die Zeit des Stillstands nutzten, um ihre Wohnungen zu entrümpeln. So konnte der Mindestabstand zwischen Mitarbeitern und Kunden nicht mehr gewährleistet werden. Das öffentliche Leben wird nun in kleinen Schritten wieder hochgefahren, die Wertstoffhöfe Nord und West machten den Anfang.

Sie hatten bereits am Donnerstag ihre Tore zu den üblichen Zeiten geöffnet. Doch wer nun seine Schrankwand oder alte Farbeimer loswerden wollte, musste sich noch etwas gedulden, denn die Höfe nahmen lediglich Grünschnitt entgegen. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) rechnete „aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen mit längeren Wartezeiten“. Denn es gibt einige Regeln zu beachten: Es dürfen nur Bürger aus Ludwigshafen anliefern, im Zweifel gibt es Ausweiskontrollen. Nur vier Anliefernde dürfen sich maximal auf dem Gelände aufhalten, der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ist auch hier Pflicht.

Ausreichend Mitarbeiter zum Abladen und Aufpassen waren auf jeden Fall vor Ort. Zumindest am Donnerstagvormittag blieb der große Ansturm in Oppau jedoch aus. Eine lange Schlange bildete sich nicht, höchstens zwei Wagen standen in der Auffahrt. Manche davon mit Anhänger, da sich in der Zwischenzeit ganz schön viel Grünzeug angesammelt hatte. Reinfahren, ausladen, rausfahren – alles ging entspannt vor sich, und man konnte den Leuten anmerken, dass sie froh darüber waren, die Grünabfälle abladen zu können und ein Stückchen Normalität zurückzugewinnen.

„Ich freue mich total, dass der Wertstoffhof für den Grünschnitt geöffnet hat“, sagte Martin Zierjacks, der mit einigen Behältern Geäst gekommen war. „Ich habe einen Baum gefällt, dementsprechend schlimm sah es die ganze Zeit in meinem Garten aus. Zum Glück gab es zwischendurch eine Grünschnitt-Sammlung. Und jetzt wird es endlich Zeit, dass die Höfe wieder öffnen.“

Anlage in Süd bleibt zu

Ab Montag, 20. April geht es noch einen Schritt weiter Richtung Normalität, dann werden wieder alle Wertstoffe angenommen – zu den üblichen Zeiten. Der Ansturm dürfte hier etwas größer ausfallen, da die Leute ausreichend Zeit hatten, ihre Wohnungen zu entrümpeln. Die nächste Schadstoffsammlung findet am Freitag und Samstag, 24. und 25. April, auf dem Wertstoffhof Nord statt. Der Wertstoffhof Süd am Brückweg in Rheingönheim bleibt aufgrund der Corona-Krise bis auf Weiteres geschlossen.

