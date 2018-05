Der Inselsommer kehrt zurück

Anzeige

Der Inselsommer soll ohnehin keine kommerzielle Großveranstaltung werden. „Genau das war der Grund, weshalb wir im Jahr 2011 Schluss gemacht haben“, erklärt Hefner. „Weil es Tendenzen dahin gab.“ Rund 10 000 Menschen haben den Inselsommer damals besucht. Eine ähnliche Auslastung würden sich die Organisatoren auch in diesem Jahr wünschen. „Damit wären wir dann aber am Limit“, so Hefner. „Man muss ausloten, wo die Grenzen der Insel und der Bewohner liegen“, ergänzt Per Damminger von der KiTZ-Theaterkumpanei.

Im Mittelpunkt des Inselsommers steht nach Angaben Hefners die creole-Musik. 13 Konzerte sind in der Woche vom 17. bis 24. Juni vorgesehen. Daneben gibt es Mitmachangebote wie einen Bollywood-Tanzkurs, Kräuterwanderungen oder ein Kunstlabor. In einem Workshop wird Müll zu Instrumenten zusammengebaut, die bei einem Konzert präsentiert werden.

Zweites großes Standbein des Inselsommers sind die Auftritte des Kindertheaters. Laut Per Damminger sind 24 Vorführungen geplant, der Großteil davon vormittags für Schulklassen und Kitagruppen. 1300 Anmeldungen seien dafür bereits eingegangen, doch es gebe noch genügend freie Plätze. „Wir freuen uns auf ein großes gemeinsames Erlebnis“ betont er.

